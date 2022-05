L'Inter ha perso lo Scudetto a Bologna? "Il rammarico inevitabilmente c'è ma non è solamente la partita di Bologna. In un anno non puoi sempre stare al 100%, hanno pagato il calo fisico di alcuni dei suoi giocatori".

Che voto darebbe a Inzaghi?

"7,5".

Si è trovato un'Inter più debole dell'anno scorso?

"Ha perso due giocatori determinanti come Lukaku e Hakimi ma i nuovi non sono di basso profilo. Di Dumfries sentiremo parlare e al posto di Lukaku sono arrivati Dzeko e Correa: per me la squadra si è rinforzata, l'Inter era attrezzatissima per dire la sua".

Dybala fa più comodo all'Inter o alla Roma?

"Per come giocano, alla Roma di Mourinho. E all'Inter bisogna capire chi esce...".