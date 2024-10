"Le decisioni su Inzaghi potrebbero creare un precedente. È inedito un allenatore coinvolto in fatti simili". E' l'opinione espressa a La Repubblica dall'avvocata Flavia Tortorella, esperta in Diritto dello Sport, riguardo a quanto accaduto al tecnico interista in merito alla vicenda che vede coinvolti gli ultras di Inter e Milan.

L'allenatore, come tutti i tesserati dei due club già chiamati o che verranno chiamati come persone informate sui fatti, non sono indagate ma rischiano un procedimento da parte della giustizia sportiva.