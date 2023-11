Ha fatto molto discutere nell'immediato dopopartita di Germania-Austria l'episodio che ha visto protagonista in negativo Leroy Sané, espulso dopo una reazione inconsulta nei confronti del difensore avversario Philippe Mwene, colpito con una manata pesante. Ad intervenire prontamente per provare a placare le ire del giocatore del Bayern Monaco è stato Marko Arnautovic, che dalla panchina si è alzato per trattenere il nazionale tedesco, abbracciandolo e calmandolo. Sané poi si è scusato pubblicamente per l'accaduto, anche attraverso i social.