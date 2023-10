Saranno presenti anche gli infortunati David Alaba, Marko Arnautovic e Stefan Posch sulle tribune dello stadio Ernst Happel di Vienna, dove sono attesi 45.000 tifosi per spingere la nazionale austriaca verso il successo nel match contro il Belgio di Romelu Lukaku che vale la testa del gruppo F di qualificazione a Euro 2024. "È una finale per il primo posto nel girone - ha sottolineato il ct Ralf Rangnick in conferenza stampa -. Faremo di tutto per vincere la partita e qualificarci come testa di serie.

Possiamo creare problemi al Belgio, ma abbiamo bisogno di una prestazione top a livello di unità di squadra. Gli infortunati? Non è vero che sappiamo solo da due giorni che molti giocatori sono indisponibili". Lo riporta Sport.orf.