La vittoria roboante contro l'Empoli rinvigorisce Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta. Che ai microfoni di Sky Sport dopo la partita rilancia le ambizioni di Scudetto della squadra orobica: "Abbiamo una straordinaria classifica, no? Domenica abbiamo il Venezia, non è assolutamente facile, poi lo scontro diretto tra Napoli e Inter; l'obiettivo è cercare di prendere o avvicinare di sicuro una delle due davanti. Andare avanti così, mi sembra un percorso straordinario dopo 26 partite con questa classifica".

Il mister nerazzurro evidenzia così la crescita della sua squadra: "Quando mi parlavate di Scudetto nel girone d'andata, dicevo che ne avrei parlato eventualmente a 10 giornate dalla fine se fossimo stati ancora lì... Siamo stati anche in testa alla classifica a lungo. Dopo giugno e dopo la vittoria di Europa League, guardandomi intorno, con i programmi che immaginavamo, vedevo l'Inter su tutte. E noi in grado di potersela giocare con tutte le altre. Poi dopo più o meno è andata così. In un percorso così a 1-2-3 punti dalle primissime. Straordinaria l'Inter e il Napoli, che non era facile da immaginare. Noi faremo il massimo per restarci a lungo possibile".