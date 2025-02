Non nasconde la rabbia e la delusione per l'ennesima occasione persa tra le mura amiche del Gewiss Stadium Maarten de Roon, capitano dell'Atalanta, che dopo il pareggio a reti bianche contro il Cagliari si presenta ai microfoni di DAZN per commentare l'esito del match di questo pomeriggio. Uno 0-0 che vanifica la possibilità per la Dea di riavvicinare il tandem di testa composto da Napoli e Inter.

Per la fine del campionato il discorso è ancora lungo, però De Roon invita a ridefinire le priorità dei nerazzurri: "Già le altre squadre stanno volando e noi siamo dietro. A maggior ragione dopo questo risultato dobbiamo guardare di partita in partita, soprattutto dobbiamo ricominciare a vincere le partite in casa perché in questo momento stiamo facendo fatica".