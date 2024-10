Giustamente felice il ct dell'Albania Sylvinho dopo la vittoria ai danni della Georgia, un toccasana dopo la brutta sconfitta con la Cechia come spiega anche lo stesso brasiliano nel dopopartita ai microfoni di SuperSport: "Rispetto a Praga è cambiato il risultato e la partita, ogni partita è diversa. Lì non abbiamo fatto bene, è vero; qui abbiamo fatto una bella partita importante. Loro sono forti, l'ho detto al loro allenatore e anche lui ha detto la stessa cosa, che stiamo facendo un buon lavoro".

Sylvinho prosegue: "Abbiamo meritato di vincere questa partita, abbiamo fatto un buon lavoro, tutta la società, uno staff con tanto lavoro alle spalle. Siamo ancora vivi, ho detto ai ragazzi che questa è una vittoria che devono godersi parecchio. Ma da domani lavoreremo in vista di novembre. Un messaggio per tutti: tenete i piedi per terra. Qui può succedere di tutto, chiunque può battere chiunque in casa e in trasferta".