E' Kristjan Asllani il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare la vittoria di misura dell'Inter sul Genoa: "Se siamo affaticati? Secondo me no, le squadre vengono a San Siro a fare le loro partite. Facciamo i complimenti al Genoa, siamo stati bravi ad avere pazienza. Siamo contenti di averla sbloccata da corner, è una cosa su cui lavoriamo in settimana".

Come hai visto l'esordio di Martinez?

"Martinez è un grandissimo portiere, siamo contenti di averlo con noi. Non è facile giocare dopo tanto tempo, si allena sempre bene, avere ragazzi così fa bene al gruppo".

Nel primo tempo parlavi con Barella delle difficoltà della partita?

"Parlavamo di cose di campo, mi ha detto che potevo andare in costruzione a quattro per liberare lui e Mkhitaryan. Siamo stati bravi ad avere pazienza".

Perché quell'Inter nel primo tempo?

"Forse ci siamo mossi un pochino peggio delle altre volte, sappiamo che quando le squadre giocano a uomo dobbiamo essere dinamici. Dovevamo fare attenzione nel giro palla perché loro sono bravi in contropiede".