Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera per 1-0 contro il Genoa: “Conta tantissimo perché venivamo da una sconfitta, sapevamo che vincendo andavamo al primo posto. Era una partita molto difficile, contro una squadra molto ben allenata. Siamo felici per il risultato. Ci voleva tanta pazienza, il Genoa era molto forte nelle preventive e ci metteva in grande difficoltà. L’abbiamo sbloccata nella ripresa e siamo felici”.

Oggi era importante vincere.

“Sono tutte battaglie, sappiamo che siamo agli sgoccioli. Cerchiamo di pensare di partita in partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo”.

Dal campo che sensazione hai sulla squadra?

“La condizione penso che sia buonissima, stiamo tutti bene, siamo partecipi. Ora pero pensiamo alla Lazio, vogliamo passare il turno in Coppa Italia”.