Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ottenuta sul campo del Salisburgo, dove è stato protagonista nella ripresa: "Quest'anno mi sento migliorato in tante cose, è merito dei ragazzi che mi stanno aiutando tanto a migliorare. Sono contento di essere entrato e di aver vinto oggi. Era molto complicata, era una partita fondamentale. Gli abbiamo chiuse tutte le porte, loro sono una squadra forte che corre tantissimo. Siamo stati bravi con la nostra umiltà a portare a casa la partita".

Anche oggi grande supporto dei tifosi.

"Li ringraziamo, sono sempre fantastici. Senza dio loro non so come faremmo, dobbiamo continuare così e vincere anche per loro".