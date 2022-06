Dopo che per tutta la stagione i tifosi nerazzurri hanno scelto, mese dopo mese, il gol più bello tra Prima Squadra, Primavera e Femminile, è arrivato ora il momento di esprimersi per eleggere il DigitalBits Goal of The Season. Ogni giorno i tifosi nerazzurri potranno votare, partendo dagli ottavi e poi a seguire, fino alla finale, scegliendo tra sedici candidati: le votazioni saranno aperte, ogni giorno, sui profili Twitter e Instagram (sezione Stories) ufficiali del club. Questi gli abbinamenti:

Lautaro Martinez ad Anfield - Anja Sonstevold contro l'Hellas

Marcelo Brozovic contro la Roma - Federico Dimarco in Samp-Inter