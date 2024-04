Parlando ai microfoni del quotidiano Il Giornale, Giancarlo Antognoni torna sul 'no' pronunciato alla Fiorentina per Marcus Thuram, da lui proposto ai dirigenti viola. "Era evidente il suo talento e il prezzo rientrava nei parametri del club. Mi dissero che era troppo giovane".

Numeri 10 come lei non ce ne sono più. Come mai?

"Mi piacciono Pellegrini e Colpani. In Aquilani a Firenze un po’ mi sono rivisto, ma i numeri 10 oggi sono spariti. Si corre e gioca troppo a scapito della tecnica. Con la tattica odierna farebbero fatica pure Baggio e Zico a trovare una posizione".