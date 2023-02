Il Napoli per me è irraggiungibile". È il pensiero di Giancarlo Antognoni, che durante l'intervenuto sulle frequenze di TMW Radio spende parole al miele anche per Tommaso Baldanzi, gioiello dell'Empoli in rete contro l'Inter e corteggiato anche ai nerazzurri per il futuro: "Assomiglia un po' a Dybala come caratteristiche. E' un 2003 ancora all'inizio, ma le caratteristiche sono quelle, è un giocatore che dalla trequarti in su è molto bravo. E' un giocatore che l'Empoli si terrà stretto, lo farà crescere nel modo migliore".