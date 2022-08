Sebastiano Esposito rimane in campo per l'intero incontro in quella che per l'Anderlecht diventa una vera e propria maratona durata 99 minuti, ma non basta la presenza dell'attaccante di scuola Inter ai biancomalva per evitare la capitolazione nella sfida contro l'Union Saint-Gilloise, che si impone col punteggio di 2-1. Passano subito in vantaggio i gialloblu con Victor Boniface dopo appena due minuti, Michael Murillo trova il pareggio per gli avversari al 12esimo ma al 31esimo Dante Venzeir firma il gol vittoria. Anderlecht che rimane fermo a nove punti in classifica, sono già sei quelli di distacco dalle capolista Gent e Anversa.