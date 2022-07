Avvio di stagione promettente per Sebastiano Esposito, protagonista da titolare per 81 minuti del successo per 2-0 dell'Anderlecht sull'Ostenda nella prima uscita in Jupiler League. "Un buon inizio, continuiamo così", ha scritto su Instagram l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, prestato ai biancomalva fino al giugno 2023 con la formula del diritto di opzione e contro opzione.