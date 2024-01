Dopo le parole dal campo, Lautaro Martinez torna ai microfoni di Sport Mediaset con la Supercoppa in braccio.

Coronamento di una partita molto complicata?

“Sì, sapevamo che il Napoli è un avversario di valore che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino all’ultimo. Siamo molto contenti di riportarla a casa”.

Con la Lazio avete dato l’impressione di voler vincere tutto. Quanto è importante questa Coppa per l’abbrivio verso il campionato?

“Tantissimo, il calendario magari non è a nostro favore ma dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Sono felicissimo, oggi era importante vincere questa Coppa dopo essere usciti dalla Coppa Italia. Ora dobbiamo tornare a Milano, festeggiamo ma da domani penseremo alla Fiorentina che sarà difficile da affrontare”.

La tua leadership è esponenzialmente cresciuta, da dove attingi questa forza?

“Non so, sono i compagni che mi danno la forza per continuare al massimo e farmi alzare il livello. Questo è importante, dico sempre che non dobbiamo rilassarci perché dobbiamo essere tutti pronti; poi il mister sceglie. Sono felice di alzare questa Coppa da capitano e di avere compagni come loro”.

Dove pensi di poter migliorare?

“In tutto, io la penso così. Penso sempre ad alzare il livello, di cercare di alzare questi trofei che sono importanti per la storia del club e per i compagni. Oggi era molto importante vincere, non era banale riportare questa Coppa a casa. Abbiamo giocato un’altra finale molto importante, dobbiamo dare continuità al lavoro. L’Inter deve stare dove dice la storia, dobbiamo continuare così”.