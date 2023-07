Allenamento per l'Inter sotto il solleone in quel di Fuchu: i 35 gradi imperversanti sul terreno dell'Asahi Football Park non hanno però fiaccato Lautaro Martinez e compagni nel loro lavoro in vista della sfida di martedì contro il Paris Saint-Germain. Al termine della seduta, proprio Lautaro si è intrattenuto sulle piccole tribune del campo rispondendo alle richieste di autografi dei fan presenti.