"Il calcio è questo, la serata non prometteva granché, al primo cross abbiamo preso gol. Tanti meriti del Napoli, ma noi potevamo fare meglio". Questa l'analisi di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky dopo il pesante 1-5 incassato dalla sua Juventus al Maradona. Il tecnico bianconero ha poi parlato del meno 10 in classifica visto anche in ottica scudetto: "Quello che vale oggi tra due mesi non vale più. Ci sono Inter, Milan, Roma, Atalanta... Un passo alla volta e vedremo tra due mesi dove saremo"