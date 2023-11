Per la Juventus la sfida contro il Cagliari è "importante sotto tutti i punti di vista, per la classifica e per chiudere questo ciclo. I punti di domani servono almeno per mantenere i punti di vantaggio sulla quinta in classifica". Parola di Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, protagonista nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i rossoblu.

"La partita col Cagliari è difficile, non tanto perché abbiamo l'Inter e prima la sosta - prosegue l'allenatore della Juventus -. Abbiamo un periodo di risultati importanti e questo può abbassare l'attenzione e l'energia, ma è una partita importante di campionato. Va affrontata con serenità, umiltà e rispetto, senza pensare a ciò che sarà tra 15 giorni".

Allegri assicura poi che non ci sarà turnover. Spazio dunque anche per Federico Gatti nonostante la diffida: "Domani partirà Gatti, non possiamo fare calcoli. Domani è la partita più importante. Il Cagliari è molto pericoloso, Ranieri in panchina non ti dà vantaggi. Danilo? Con lui bisogna stare molto attenti, quello he ha avuto è stata una cosa non grossa ma profonda. Facciamo un passo alla volta, se dovesse tornare per l'Inter tanto meglio ma altrimenti preferisco non rischiare".