L'inserimento di Romelu Lukaku nell'Inter di Simone Inzaghi inciderà inevitabilmente sul modo d'attaccare dei nerazzurri. Parola di Lele Adani, che a Rai Sport spiega: "Il sistema di base non cambierà. Se non arriverà Dybala credo che Inzaghi partirà con il suo 3-5-2, con Lukaku che avrà una performance diversa da quella di Dzeko in quanto molto più accentratore. Al di là dei sistemi di gioco, credo che la centralità del belga condizionerà molto l'uscita della squadra, perché lui vuole la palla addosso e indirizzare il gioco, ma credo sia giusto valorizzare anche la crescita di Lautaro Martinez. Certamente l'Inter ritrova un grandissimo attaccante". E Dzeko? "Dzeko un calciatore intelligente che sa fare tantissime cose, già l'idea di qualche anno fa di Conte era poter prendere sia Lukaku che lui. Dzeko ha la capacita di lavorare con la squadra e aprire spazi, invece Lukaku vuole la palla addosso e solo in un secondo momento servire gli altri, ma io credo che l'obiettivo dell'Inter sia, dopo aver fatto alcune uscite, fare inserire un calciatore come Dybala, quindi un altro top player al servizio della squadra".