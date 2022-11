Ospite come di consueto negli studi di '90esimo minuto' in onda su Rai 2, Lele Adani ha dedicato il segno X della sua 'tripla' a Lautaro Martinez, anche oggi fondamentale nel successo per 3-2 dell'Inter a Bergamo con l'Atalanta: "El Toro Martinez, calciatore pronto, calciatore decisivo, cattivo, a 25 anni, secondo me alza sempre di più l'indice dei gol. È una cosa fondamentale per un attaccante che va a prendere l'eredità dei grandi cannonieri argentini: Batistuta ma anche Crespo hanno fatto pure la nostra storia qui in Italia. Un'Argentina che al Mondiale parte se non in primissima, di certo in prima fascia".