Dagli studi di '90° Minuto', Lele Adani si concentra sul momento di forma di Lautaro Martinez nelle ultime partite di campionato: "Lautaro è un giocatore che ormai sa fare tutto, e lo fa con grande cattiveria e attitudine. Ha anche la capacità di lavorare con gli altri, come si è visto contro l'Atalanta in occasione del primo gol di Romelu Lukaku o sul lancio per Federico Dimarco dal quale nasce il gol di Nicolò Barella. Ha capacità di produrre e subire fallo come i calciatori da strada, del resto si porta questo dalla sua infanzia".

Ma chi deve giocare al suo fianco a Istanbul contro il Manchester City? "Io credo che Romelu Lukaku sia nel momento migliore della sua esperienza all'Inter. Ma Edin Dzeko è stato migliore in campo nella semifinale di andata contro il Milan, offre molte garanzie".