Inter-Juventus è anche una "sfida fra due allenatori che cercano il secondo posto, lo rivendicano e provano a rimanere uno davanti all'altro". Così Lele Adani, ospite come di consueto negli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, presenta il derby d'Italia e il duello fra Inzaghi e Allegri. "Una partita dipinta come importante, in realtà il Napoli si è staccato già da tempo con il suo modo di giocare che imbarazza, perché mette gli altri davanti ai propri difetti, calcistici e non. Però quando si gioca una partita del livello di Inter-Juventus c'è sempre tanto in palio, al di là del secondo posto".