"Non ci sono tante scuse, c'è da fare il mea culpa: l'allenatore, la squadra. La preparazione della partita sicuramente non è stata adeguata, tutta la squadra si è espressa su livelli troppo bassi". Parla così Lele Adani dagli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, analizzando la sconfitta dell'Inter al Dall'Ara contro il Bologna. "La Champions ha pesato certamente, ma non è una scusa, sai perché? 7 partite perse su 24, sono troppe per una squadra che vuole stare lì, infatti è a 18 punti dal Napoli. Sono troppe e non ci sono scuse, perché con le scuse non si va da nessuna parte.