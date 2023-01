Credete allo scudetto ancora di più?

"Ci crediamo, ma dipende da noi. Se poi vai a Monza e non giochi da Inter, questa vittoria non serve a nulla. E' uguale a prima, abbiamo solo fatto un passo in avanti anche per la nostra autostima".

Possono essere partite che fanno aumentare la convinzione in voi?

"Ce lo auguriamo, abbiamo giocatori che possono fare la differenza. Nel calcio le qualità però vengono dopo, prima ci deve essere il gruppo. Abbiamo tutte le caratteristiche per fare un filotto e fare bene fino alla fine dell'anno. Dipende da noi, dobbiamo restare anche umili in certe occasioni".



Siete cresciuti anche a livello mentale e di gestione delle partite...

"La voglia e la determinazione arrivano da sé in queste partite. In quelle piccole servono lo stesso, è lì che poi vinci trofei e campionati".