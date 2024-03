Mentre a Milano c'è ancora una fase di estenuante stand-by tra Comune e club per la questione stadi, tra ristrutturazione di San Siro e progetti per due nuovi impianti di proprietà di Inter e Milan, vengono mossi passi concreti a Genova. Dall'incontro di ieri a Palazzo Tursi tra il sindaco Marco Bucci e i rappresentanti di Genoa e Sampdoria è emersa la volontà da parte dei club di andare avanti col progetto di ristrutturazione del Luigi Ferraris, come affermato dallo stesso primo cittadino a margine del summit: "Dalla riunione tenuta con i vertici di Genoa e Sampdoria è emersa la chiara volontà di procedere con la riqualificazione del Ferraris. Il prossimo 5 aprile verrà presentato al Comune di Genova un progetto per la ristrutturazione dello stadio. Il progetto sarà presentato da una newco che sarà partecipata da entrambe le società".

Soprattutto il club rossoblu lavorava da tempo su un progetto di restyling preparato dallo studio Penaranda, che dopo il cambio di proprietà è stato condiviso anche dalla Sampdoria. Prevista una spesa di circa 80 milioni di euro; durante i lavori è previsto che le società genovesi continuino a giocare nello stadio di casa.