Roberto Mancini non ha lasciato l'incarico di ct dell'Italia per guidare la nazionale dell'Arabia Saudita. Ne è convinto l’operatore di mercato Alessandro Canovi, che ha commentato così la notizia che ha movimentato l'intero sistema del calcio nostrano nelle ultime ore: "Le dimissioni sono state una sorpresa - ha ammesso a Tuttomercatoweb.com -. Conoscendolo, non ha mollato la Nazionale perché ne aveva un’altra. L'offerta dall'Arabia Saudita? Una conseguenza, non la causa. Parliamo di un allenatore di grande livello che è libero, normale che abbia richieste”. Però adesso potrebbe andare in Arabia… “È una conseguenza. Non la causa. Parliamo di un allenatore di grande livello che è libero, normale che abbia richieste".

Ora, stando ai rumors, il posto vacante verrà occupato da uno tra Luciano Spalletti o Antonio Conte, due opzioni validisisme secondo Canovi: "Conte è già stato e ha fatto molto bene. Spalletti è tra i migliori allenatori italiani. Come caschi, caschi bene. Quella di Luciano sarebbe un’opzione intrigante. Il nostro calcio ha bisogno di una ristrutturazione profonda. Noi il calcio lo sappiamo fare meglio degli altri, serve un piano anche politico per aiutare il sistema con strutture e molto altro. Perché a livello economico non possiamo competere".