L'agente Alessandro Canovi, intercettato da Tuttomercatoweb.com, ha fatto un punto sul mercato delle big di Serie A: "Lukaku è il rinforzo giusto per la Roma, non ho dubbi a riguardo. È la migliore soluzione tra i calciatori sul mercato. La Lazio deve completare un po’ la squadra. Il Napoli potrebbe puntare su Lo Celso. E poi bisogna capire cosa succede alla Juventus, mentre il Milan mi sembra abbia fatto i compiti per primo. Mentre l’Inter mi sembra completa”.