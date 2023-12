È Daniele Doveri l'arbitro scelto per dirigere Genoa-Inter, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma è assistito da Bercigli e Perrotti, con Piccinini nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Massimiliano Irrati coadiuvato da Miele. La direzione di gara è tutt'altro che precisa: emblematico l'episodio dell'1-0 nerazzurro. Giusta la valutazione nella dinamica che coinvolge Thuram nell'area interista.

5' - La spallata di Arnautovic su Dragusin è oltre il limite del consentito e porta Doveri a fischiare il fallo, ma il gioco era da bloccare prima: sul lancio di Barella, infatti, l'austriaco è in leggera posizione di offside.

13' - Ekuban scappa tra le linee e si frappone tra avversario e pallone, incassando la lieve trattenuta tattica di Mkhitaryan che blocca l'azione: Doveri fischia calcio di punizione per il Genoa ma non ammonisce l'interista.

14' - Arnautovic reclama un fallo per uno sgambetto di Bani che sembra esserci, per Doveri non c'è nulla: l'azione prosegue.

15' - La nube di fumo alzata dai fumogeni del Marassi ostacola la visibilità in campo: Doveri blocca il gioco per un po' di minuti e ridà il via alle operazioni quando il cronometro segna 22 minuti e 9 secondi. Preannunciando un lungo recupero.

42' - L'Inter passa in vantaggio con il tap-in di Arnautovic che trasforma in oro un destro volante di Barella sporcato sul palo dalla deviazione di un avversario: il Genoa inizialmente protesta per un fuorigioco che non c'è, poi per una spinta di Bisseck (che non riesce a toccare il pallone, che impatta invece dopo sulla faccia di Thuram) su Strootman. È vero che il centrocampista rossoblu si lascia andare con troppa facilità, ma il difensore nerazzurro si poggia a due mani sull'avversario. Il VAR non interviene e il gol viene quindi convalidato, ma la spinta c'è e il gol era quindi da annullare.

45' - Doveri concede 9' di recupero: decisione corretta viste le tante interruzioni (soprattutto causa fumogeni).

55' - Il Genoa reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di mano nell'ara dell'Inter dopo il colpo di testa di Vazquez: Doveri è sicuro di aver visto bene e lascia correre, con il VAR che avalla la decisione di campo. Decisione corretta: il braccio di Thuram è aderente al corpo e la palla, tra l'altro, impatta sul ventre del francese. Sul proseguo dell'azione Gilardino viene ammonito per proteste.

63' - Arnautovic chiede giustamente una rimessa laterale che viene invece concessa al Genoa: Bani è l'ultimo a toccare il pallone, in più con la mano. Altra svista della squadra arbitrale.

67' - Gudmundsson si aggrappa vistosamente sulla maglia di Mkhitaryan che nel mentre ha aperto a destra per Darmian: giallo inevitabile per l'attaccante del Genoa.

69' - Sommer para in due tempi il tentativo aereo di Vazquez, con Dragusin che commette fallo in gioco pericoloso sul portiere dell'Inter nel tentativo di calciare il pallone sulla respinta: cartellino giallo anche per il difensore del Genoa.

77' - Calhanoglu calcia da fuori e il tiro viene sporcato dalla scivolata di Frendrup: Doveri assegna la rimessa dal fondo scatenando le proteste dell'Inter che invece chiedeva un calcio d'angolo. Il più irruento è Barella che si guadagna un'ammonizione.

86' - Gudmundsson scappa via nello stretto e viene sgambettato da Mkhitaryan: ammonizione anche per il centrocampista armeno.