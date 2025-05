L'Inter Primavera è Campione d'Italia per l'undicesima volta nella sua storia! I nerazzurri passano al Viola Park schiacciando la Fiorentina con un 3-0 senza storia che porta la firma di Bovo, Berenbruch e Lavelli, che chiude un match a senso unico pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Un traguardo storico per i ragazzi di Zanchetta che confermano il dominio nerazzurro nel Belpaese.

FIORENTINA-INTER 0-3

20' Bovo (I), 81' Berenbruch (I), 88' Lavelli (I)

--- RIVIVI IL LIVE ---

95' - È FINITAAAAAAAAA! L'INTER È CAMPIONE D'ITALIAAAAAAA!!

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

88' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER! LAVELLIIIIIII!

Entrato da pochi minuti, il 9 nerazzurro si invola in contropiede e conclude l'azione personale con un potente mancino sotto la traversa! 3-0 per l'Inter!

85' - Continuano i cambi da una parte e dall'altra: Puzzoli per Romani nella Fiorentina, l'Inter risponde con Pinotti al posto di De Pieri (fuori per problemi muscolari).

83' - De Pieri va in contropiede coast to coast e arriva in area, ma dopo aver seminato un avversario calcia fuori. La palla sarebbe stata deviata da Leonardelli, ma non viene concesso corner.

81' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTEEEEEEEEERRRR! BEEEEEERENBRUCH! RADDOPPIO NERAZZURRO!

Cocchi recupera in pallone che stava per perdersi sul fondo, il 3 dell’Inter mette in mezzo alla ricerca di Berenbruch che di prima intenzione in diagonale mette nell’angolino opposto. L'Inter si porta sul 2-0!

78' - Altri due cambi per l'Inter: Venturini e Lavelli e prendono il posto di Topalovic e Spinaccè

77' - Trattenuta vistosa e fallo tattico di De Pieri: giallo per il 30 nerazzurro.

75' - Doppio miracolo di Calligaris, che salva prima su Brasche e poi sul tap-in di Balbo. Il portiere salva l'Inter.

74' - Zanchetta calcia rasoterra da fuori area, ma la traiettoria è centrale: nessun problema per Leonardelli.

72' - Sostituzione per la Fiorentina: Tarantino lascia il posto a Braschi.

70' - Fiorentina vicina al pareggio! Baroncelli svetta di testa su punizione di Rubino, la palla termina alta di poco.

64’ - Occasione per Topalovic, servito da De Pieri: il pallone viene deviato in corner.

62' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Della Mora e Zanchetta, fuori Aidoo e Bovo.

58' - Botta al collo per Spinaccè, che proseguirà il resto della gara con un vistoso cerotto bianco.

53' - Rubino prova l'inserimento in area e viene steso da Aidoo, che si guadagna un giallo meritato. Sul calcio di punizione l'11 viola scheggia la traversa. Brivido per l'Inter.

46' - Si riparte! Via al secondo tempo di Fiorentina-Inter. Nei viola dentro Caprini al posto di Gudelevicious.

PRIMO TEMPO - L'Inter arriva al giro di boa in vantaggio di un gol (con merito) sulla Fiorentina. Dopo una prima fase di studio ci pensa Bovo a sbloccare il match in mischia sugli sviluppi di un corner. La rete scioglie i nerazzurri che giocano meglio della Viola, alzano il muro e vanno vicini al gol del raddoppio in più circostanze. Per portare a casa il tricolore servirà lo stesso atteggiamento anche nella ripresa.

47' - Arriva il duplice fischio di Angelillo: il primo tempo termina con l'Inter iun vantaggio sulla Fiorentina 1-0.

46' - Spinaccè vicino al raddoppio con una magia di tacco! Leonardelli salva la Fiorentina.

45' - Concessi due minuti di recupero.

44' - Ci prova anche Berenbruch! Leonardelli blocca senza troppi affanni.

41' - Tentativo dalla distanza, poco convinto, di Topalovic: la palla si spegne sul fondo.

38' - Ammonizione anche per Gudelevicious: punito il fallo in ritardo su Re Cecconi.

36' - La Fiorentina protesta e chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di gomito di Re Cecconi: Angelillo lascia correre.

30' - Brutto intervento di Keita su Spinaccè in mezzo al campo: ammonizione anche per il centrocampista della Fiorentina.

27' - Bovo entra in ritardo su Trapani: giallo per il centrocampista dell'Inter.

26' - Bella azione personale di Berenbruch, che parte palla al piede e poi ci prova con il mancino a giro: traiettoria larga.

24' - Tarantino ci prova di testa su calcio d'angolo: palla alta.

20' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTEEEEEEEERRRRRR! BOVOOOOOOOOOOOO!!! NERAZZURRI IN VANTAGGIO!

La squadra di Zanchetta passa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: prima Re Cecconi svetta più in alto di tutti e centra la traversa, poi Leonardelli respinge il secondo tenativo di Mosconi spalancando però la porta a Bovo, che conclude il flipper con la rete dell'1-0 interista.

15' - Fase di studio. In questo momento della gara le due squadre non forzano la giocata e si limitano ad un possesso palla sterile, provando a limitare gli errori.

6' - La prima occasione del match è per la Fiorentina. Cross dalla sinistra, Rubino calcia di prima ma spara alto sopra la traversa.

1' - Fischio dell'arbitro Angelillo: Fiorentina-Inter è cominciata!

20.25 - Squadre in campo: tra pochi minuti il via alla finale scudetto.

L'Inter Primavera va a caccia dell'undicesimo scudetto della sua storia. Dopo aver eliminato il Sassuolo ai calci di rigore in semifinale, la banda di Zanchetta sogna il tricolore sfidando in finale la Fiorentina al Viola Park. Ecco le formazioni ufficiali del match, con fischio d'inizio fissato alle 20.30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (4-2-3-1): 22 Leonardelli; 17 Romani, 3 Baroncelli, 26 Kouadio; 19 Trapani, 6 Gudelevicious, 16 Keita, 8 Harder, 31 Scuderi; 9 Tarantino, 11 Rubino. A disposizione: 1 Vannucchi, 5 Sadotti, 7 Lamouliatte, 10 Ievoli, 18 Puzzoli, 21 Deli, 24 Braschi, 25 Elia, 27 Balbo Vieira, 28 Bertolini, 36 Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccé, 18 Mosconi. A disposizione: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 6 Mayè, 8 Zarate Hidalgo, 9 Lavelli, 10 Quieto, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Angelillo.

Assistenti: Morea-Russo

Quarto ufficiale: Ursini

