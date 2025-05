Ospite della cena di gala della UEFA assieme alle delegazioni di PSG e Inter c'era anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza con un lunghissimo passato come dirigente del Milan sotto la gestione Berlusconi. Ecco le sue parole intercettate dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

"Una gara secca non ha mai un pronostico. Non è un torneo come il campionato. Può succedere di tutto. Il discorso di Marotta? Bel discorso forte, tosto, Beppe è positivo. Ed è giusto che lo sia".

Domani per chi farà il tifo?

"Siamo italiani, tifiamo Inter. Chiunque uomo di calcio italiano non può che tifare per l'Inter domani sera".