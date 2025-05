Intercettato da ReteSport, il dirigente Stefano Capozucca ha commentato così l'imminente approdo di Gian Piero Gasperini alla Roma: "Gasp per me è un amico, un fratello, conosco bene le sue capacità. Quando lo prendemmo dal Crotone portò il Genoa al quarto posto facendo la storia del club. Le sue doti sono fondamentali, può allenare qualunque squadra”.

Capozucca, poi, torna a parlare del flop di Gasperini sulla panchina dell'Inter nell'estate 2011: "Si parla tanto di questa storia, ma lui lì c’è stato cinque partite, non si può parlare di flop. Era una situazione molto particolare, era dopo il triplete e c’erano tante situazioni non favorevoli. E infatti non fu un periodo felice per l’Inter anche dopo Gasperini".