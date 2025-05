Luis Figo ha parlato a Sky Sport, concentrandosi sulla finale di Champions di domani: "In una finale credo che non si possa scegliere una favorita. Teoricamente puoi avere un'idea, ma la pratica è molto diversa. Sono due squadre con un grande potenziale. Questa Champions ha dimostrato che i nerazzurri sono solidi e hanno qualità. Il PSG vuole avere il controllo della partita e del possesso. Ha tanta qualità offensiva e può fare la differenza in ogni momento. Mi piacciono Barcola, Lautaro e Thuram. Fanno la differenza".