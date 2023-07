Arriva un'altra cessione in casa Inter. Attraverso una nota ufficiale diramata negli ultimi minuti, il Taranto "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Kristian Dervishi sino al 30/06/2025 - si legge nel comunicato -. Classe 2003, Dervishi è un esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Con i neroazzurri ha disputato le ultime due stagioni in Primavera 1 e si è laureato Campione d’Italia nel 2022. A Kristian il più caloroso benvenuto in rossoblù!".