Sono ore decisive per il doppio affare sull’asse Milano-Venezia. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i nerazzurri acquisteranno Tanner Tessmann, lasciandolo per un anno in prestito in Laguna per poi accoglierlo nel 2025 in rosa. Lo statunitense ha accettato i termini dell’accordo, dunque la chiusura è prevista a breve.

Gaetano Oristano invece si trasferirà a Venezia a titolo definitivo. Da capire se l’Inter si garantirà un diritto di recompra per il centrocampista classe 20002.

