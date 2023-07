Non solo Fabbian. Ore decisive anche per un altro gioiellino del settore giovanile dell'Inter. Novità anche su Gaetano Oristanio rientrato a fine stagione scorsa dal prestito al Volendam, e pronto per la Serie A. Secondo L'Unione Sarda si tratta di ore prima che si consumi il matrimonio tra il ventenne e i rossoblu. Pista caldissima rafforzata dalla versione di Gianlucadimarzio.com che dà appuntamento a domani: "Lunedì è atteso il trasferimento al Cagliari" si legge sul sito.