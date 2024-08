Tutto fatto tra la Real Sociedad e il Salisburgo per Luka Sucic, profilo che nei giorni scorsi era stato accostato anche all'Inter ma in vista del prossimo anno, quando sarebbe andato via a parametro zero dal club austriaco.

I baschi, invece, hanno accelerato e - come riporta l'agenzia Diario Vasco - avrebbero chiuso l'operazione per l'immediato. Sucic sosterrà oggi i test medici di rito prima di unirsi alla sua nuova squadra. La Real aveva bisogno del sostituto di Mikel Merino destinato all'Arsenal.