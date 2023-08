Breel Embolo si è rotto il legamento crociato e dovrà stare fermo almeno per sette mesi. Così il Monaco inizia a muoversi per sostituirlo: il direttore sportivo Thiago Scuro deve precipitarsi sul mercato per cercare di sopperire alla lunga disponibilità e nella lista degli obiettivi c'è anche Folarin Balogun, molto apprezzato dai nerazzurri. Ma non solo, il profilo di Elye Wahi, molto corteggiato dal Chelsea, è attenzionato dal club monegasco.

Due fascicoli (richieste vicine ai 40 milioni per entrambe, ndr) che i colleghi di FootMercato definiscono complessi. Ma il tempo scorre e, con l'inizio della Ligue1 in questo fine settimana, occorre accelerare le operazioni per non farsi trovare impreparati.