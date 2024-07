Possibile ritorno alle porte per l'ormai ex interista, Alexis Sanchez che, dopo il secondo addio all'Inter pronunciato lo scorso 30 giugno, data in cui è scaduto il contratto con la Beneamata, potrebbe tornare all'Olympique Marsiglia. Il club francese, fresco dell'arrivo di Roberto De Zerbi in panchina, potrebbe riaccogliere il cileno che replicherebbe in Ligue 1 quanto fatto lo scorso anno con i nerazzurri. Potenziale pista di mercato svelata da Sky Sport.