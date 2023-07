Come riportato, Yann Bisseck è atteso a Milano nelle prossime ore per iniziare la sua avventura con l'Inter. Il giocatore è atteso dal rito delle visite mediche e della firma sul contratto, che secondo Sky Sport avverranno dopo che l'Inter sistemerà tutti i dettagli con l'Aarhus per la definizione dell'accordo per la cessione del capitano dell'Under 21 della Germania.