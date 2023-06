L'Inter alza la posta per André Onana e in casa Manchester United partono le riflessioni. Riprendendo le notizie provenienti dall'Italia, il Mirror evidenzia come i 60 milioni richiesti dall'Inter come cifra minima per potersi sedere al tavolo delle trattative siano una cifra altamente fuori budget per i Red Devils, che per trovare un sostituto di David De Gea più abile a giocare la palla coi piedi avrebbero intenzione di non andare oltre i 30 milioni di euro.

Lo United vuole infatti spendere la parte più corposa dei propri fondi per dare a Erik ten Hag un nuovo attaccante, pertanto le richieste dei nerazzurri potrebbero invitarli a spostare il proprio mirino altrove.