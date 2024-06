La nuova Ternana comincia a prendere forma. Il neo tecnico Ignazio Abate è in costante contatto con la dirigenza per iniziare a definire i giocatori che andranno a completare la rosa della prossima stagione: in questo senso non è da non escludere la permanenza in Umbria di Jan Zuberek, attaccante polacco classe 2004 di proprietà dell'Inter e nell'ultima stagione in prestito a Terni. La Nazione, infatti, parla di "possibile accordo" con tra i due club per il centravanti.