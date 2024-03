Bento Matheus Krepski, meglio conosciuto semplicemente come Bento, è l'ultimo portiere brasiliano che sta stuzzicando il palato delle big. La scorsa settimana l'estremo difensore dell'Athletic Paranaense ha fatto il suo debutto con la maglia della Seleçao, a Wembley, nel match vinto contro l'Inghilterra. Ed essersi messo in mostra col Brasile ha aumentato ulteriormente il numero delle pretendenti. Nel mirino dell'Inter già da tempo, a 24 anni ora il suo nome è arrivato anche in Inghilterra.

Secondo quanto raccontato da Globo Esporte, il Chelsea ad esempio starebbe pensando a Bento in vista della prossima stagione. Il club brasiliano però ha già rinunciato offerte da 15 milioni di euro e l'esordio in nazionale ha aumentato ancor di più il valore di mercato del suo numero uno. I Blues e l'Inter non sono però gli unici due club europei sulle sue tracce. In Brasile sono sicuri del fatto che l'Athletico Paranaense abbia già avuto contatti con altre società e Globo Esporte tra questi cita Wolverhampton e Nottingham Forest.