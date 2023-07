"L'Inter è pronta a fare all in sul centravanti: il prescelto è Gianluca Scamacca, punta del West Ham reduce da un'annata con 8 gol in 27 partite". Lo conferma La Gazzetta dello Sport, dando seguito alla notizia lanciata da Sky Sport di una prima offerta da circa 20-22 milioni di euro presentata agli Hammers nelle ultime ore.

I nerazzurri hanno individuato nell'ex Sassuolo l'uomo giusto su cui investire. "Il West Ham apre a una cessione a titolo definitivo, in quanto vorrebbe recuperare i milioni spesi l'estate scorsa - sottolinea la rosea -. L'Inter ha avanzato la prima proposta, ma la trattativa continuerà per accontentare gli inglesi".