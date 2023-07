Anche il Wolfsburg è dato come club molto interessato all'esterno sinistro dell'Inter Robin Gosens. Anche perché nella posizione dell'ex Atalanta i Wölfe non sono al momento particolarmente coperti, come evidenzia anche il direttore sportivo Marcel Schäfer: "Non è un segreto che abbiamo un solo giocatore nella posizione di terzino sinistro, Nicolas Cozza. Naturalmente ci stiamo guardando intorno e speriamo di trovare una buona soluzione in termini sportivi ed economici. Però sono convinto che possiamo sopperire a questa assenza anche coi giocatori della rosa attuale".