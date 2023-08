Il Chelsea è disperato: deve piazzare assolutamente Romelu Lukaku prima della fine del mercato e adesso cambia strategia, decidendo di aprire anche all'addio in prestito del belga.

Dopo le notizie arrivate da Oltremanica, arriva anche la conferma di Gianluca Di Marzio: "Nella mattina di venerdì 25 agosto, il club inglese ha iniziato ad aprire al prestito oneroso come possibilità "estrema" in caso non si riuscisse a vendere l'ex giocatore nerazzurro - si legge -. Questo è un assist per la Roma. A quelle condizioni infatti il club giallorosso può entrare in campo, come raccontato in questi giorni, per giocarsi le sue carte con le altre società. La Roma infatti pagherebbe lo stipendio e un minimo di fee per il prestito. Tuttavia, non sarà la sola squadra in corsa dato che negli ultimi giorni sono diverse le società che cercano un attaccante in prestito. Da capire infatti se, a queste condizioni, potrà esserci anche un tentativo del Milan. Con queste condizioni però la Roma può sognare più concretamente. Anche Romelu Lukaku ha aperto a questa possibilità dopo essere stato a lungo in parola con la Juventus, possibilità che poi si è fermata".