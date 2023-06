Lo Standard Liegi torna su una vecchia fiamma: in cerca di rinforzi per la difesa, il club belga pensa a riportare nuovamente alla base Zinho Vanheusden, cresciuto nei Rouches e che ha indossato la maglia biancorossa tra il 2019 e il 2021. Secondo Het Nieuwsblad, sono in corso trattative per un nuovo prestito con l'Inter, dove Vanheusden è sotto contratto fino al 2026, e con lo stesso giocatore, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto. Anche se il club conta sulla volontà del giocatore, più volte resa esplicita, di tornare lì dove è cresciuto ritenendo lo Standard l'ambiente giusto per rilanciarsi.