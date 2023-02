L'ennesimo gol di Francesco Pio Esposito ha regalato all'Inter Under 19 di Cristian Chivu una nuova vittoria in campionato in casa dell'Hellas Verona. A fine partita, parlando per Hellas Verona Channel, il tecnico scaligero Paolo Sammarco commenta così l'esito del match: "La squadra ha dato tutto, sicuramente non è stata una partita facile contro una squadra molto forte, con singoli veramente buoni. Abbiamo lottato, sofferto e creato qualcosa, non troppo.