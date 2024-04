Gabriele Cioffi applaude la sua Udinese in conferenza stampa nonostante la sconfitta contro l'Inter: "Congratulazioni ai ragazzi, sono stati resilienti, attenti concentrati, vogliosi. Si riparte analizzando il positivo, i pensieri negativi ti risucchiano e ti fanno perdere l'obiettivo, quando sei in macchina se non guardi puoi finire nel burrone, se acceleri e stai attento al traguardo ci arrivi. Ho un gruppo dedito al lavoro, non sarà facile ma possiamo venirne fuori".

Okoye e Samardzic?

"Sui singoli è un po' riduttivo, Maduka ha fatto 5-6 interventi da grande portiere e un'ingenuità. Samardzic ha fatto una partita intelligente. Non posso non nominare anche tutti gli altri però, anche chi è subentrato. Dispiace".