"Partita molto intensa, bella, combattuta. Faccio i complimenti ai ragazzi, diamo continuità dopo Monza, quando non ho parlato perché ero triste dopo l'episodio all'ultimo secondo. Ora mi pento di non aver parlato per dare merito a questi ragazzi e il punto di oggi è merito loro. Faccio i complimenti a Inzaghi e alla sua Inter: sono davvero fortissimi, gli faccio un grande in bocca al lupo". Dejan Stankovic commenta a SkySport il pari con l'Inter.

Hai pensato di poterla vincere?

"Ci abbiamo provato qualche volta a metterli in difficoltà, ma la tensione c'è e capisco certi errori. Con maggior tranquillità, qualche ripartenza pulita potevamo farla. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma anche l'Inter ne ha avute e siamo stati fortunati. Io credo nell'umiltà e nell'orgoglio".

Ora in cosa sperate per salvarvi?

"Non voglio guardare indietro. Ultimo secondo a Empoli, ultimi minuti con l'Udinese, quello che è successo a Monza... Crediamo nel nostro lavoro. L'Inter ha avuto una grande palla anche nel finale, ma noi eravamo pronti lì a bloccarla. E sono contento per Murillo, in campo dopo tanto: lui, Nuytinck e Amione grandi prestazioni. Bravi tutti, abbiamo speso tantissimo e ora dobbiamo prepararci a sabato".